EA stopt in april met Origin-launcher, verwijst gebruikers naar EA-launcher

Electronic Arts stopt op 17 april met de ondersteuning voor EA Origin. Deze launcher is enkel in een 32bit-versie beschikbaar. Het bedrijf raadt klanten aan om de EA-launcher te downloaden, die in een 64bit-versie te downloaden is.

Electronic Arts schrijft in een aankondiging dat de EA-launcher ook een 64bit-versie van Windows 10 of Windows 11 vereist. Origin-gebruikers die willen overstappen naar de EA-app en hun games en voortgang willen overdragen, hoeven zich enkel aan te melden in de app. Het is niet duidelijk of alle mods ook overgedragen kunnen worden. EA raadt aan om contact op te nemen met de makers van de respectievelijke mods. EA Origin is een launcher die in 2011 werd geïntroduceerd door game-uitgeverij Electronic Arts. Gebruikers konden via de app hun EA-games, -gamedownloads en -aankopen beheren.