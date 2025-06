EA kondigt UEFA-update voor EK 2024 aan voor alle Sports FC-games

Electronic Arts kondigt onder een licentiedeal met de UEFA een EK-update aan voor alle voetbalgames binnen de EA Sports FC-franchise. EA Sports FC 24, FC Mobile en FC Online krijgen de update in de zomer van 2024, gelijktijdig met het EK in Duitsland.

De uitgever van de voetbalgames zegt in een persbericht dat het voetbalevenement 'volledig geïntegreerd' moet worden in de EA Sports FC-games, al is niet helemaal duidelijk op welke manier het evenement in de game wordt verwerkt. De UEFA en EA zeggen daarnaast voor alle e-sports rondom het voetbaltoernooi een samenwerking aan te gaan. Het Europese kampioenschap gaat op 14 juni 2024 van start en dan moet de update ook uitgebracht worden voor de vermelde games, voor alle platforms waarop de games beschikbaar zijn.

Verder belooft EA dat gamers die voor 16 januari inloggen op EA Sports FC 24, een niet verhandelbare Ultimate Team-voetballer krijgen. Spelers krijgen Jack Grealish, Ousmane Dembélé, Federico Chiesa, Florian Wirtz, Virgil Van Djik of Alvaro Morata.

EA en de UEFA hebben al langer licentiedeals, onder meer voor de Champions League-merknaam. De uitgever stopte vorig jaar met de overeenkomst met FIFA en veranderde in het verlengde daarvan de naam van de voetbalfranchise.