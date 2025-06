Montenegrijnse rechtbank staat uitlevering medeoprichter TerraUSD-stablecoin toe

Do Kwon, medeoprichter van Terraform Labs, mag door Montenegro worden uitgeleverd aan Zuid-Korea of de VS. Dat heeft een rechtbank in de hoofdstad Podgorica vrijdag bepaald. De Montenegrijnse minister van Justitie beslist uiteindelijk aan welk land Kwon wordt uitgeleverd.

Momenteel zit de oud-topman nog vast in Montenegro, waar hij eind maart is opgepakt toen hij een vliegtuig naar Dubai wilde nemen. Zowel de VS als Zuid-Korea eist de uitlevering van Kwon, die de Zuid-Koreaanse nationaliteit bezit, schrijft Reuters.

De oud-topman en Daniel Shin, de andere oprichter van Terraform Labs, worden beschuldigd van fraude en verduistering in de VS. Volgens aanklagers hebben Kwon en de andere betrokkenen omgerekend 324,6 miljoen euro aan 'illegale winst' opgestreken voordat de TerraUSD-stablecoin, die de waarde van de dollar volgde, instortte. De aanklagers hebben 246,8 miljard won van de aangeklaagde personen bevroren. Dat komt neer op 173 miljoen euro.

Ook heeft de rechtbank in Podgorica Kwon in juni veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf wegens het gebruik van vervalste paspoorten. Het Montenegrijnse Hooggerechtshof zegt dat de medeoprichter ermee heeft ingestemd om te worden uitgeleverd aan Zuid-Korea, maar uiteindelijk zal de minister van Justitie over de uitlevering beslissen. Die beslissing volgt als Kwon zijn gevangenisstraf van vier maanden heeft uitgezeten.