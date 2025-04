EA gaat na juni geen nieuwe content meer uitbrengen voor Battlefield 2042

Electronic Arts gaat geen nieuwe content uitbrengen voor Battlefield 2042 nadat het huidige seizoen in juni is afgelopen. In plaats daarvan gaat het bedrijf zich focussen op de volgende games in de serie.

"Seizoen 7 is het laatste seizoen van Battlefield 2042", schrijft EA. Daarna blijft de uitgever nog wel nieuwe challenges, events en modes uitbrengen, maar nieuwe content zoals wapens of maps komen niet meer. EA zegt dat het tijd is om te stoppen met het maken van nieuwe content, zodat het bedrijf kan focussen op de volgende games in de serie.

EA heeft overigens nog niet veel losgelaten over de toekomst van de Battlefield-serie. Het bedrijf zegt wel dat een team van ontwikkelaar Motive mee gaat helpen aan de Battlefield-serie, naast Criterion, DICE en Ripple Effect. Motive maakte eerder de Dead Space-remake.

Battlefield 2042 verscheen in november 2021. De release werd gekenmerkt door stabiliteitsproblemen. Daarnaast kon de gameplay van het spel rekenen op kritiek van spelers. EA heeft de afgelopen jaren delen van het spel aangepast en gratis nieuwe content uitgebracht, waaronder maps en wapens. Hierbij heeft het spel met zeven seizoenen drie seizoenen meer gekregen dan EA aanvankelijk had beloofd. Tweakers schreef kort na de release van Battlefield 2042 een uitgebreide review over de game.