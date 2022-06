DICE brengt derde Battlefield 2042-update uit met wekelijkse missies en bugfixes

DICE brengt donderdag de derde update voor Battlefield 2042 uit. Deze update voegt onder andere wekelijkse missies en verschillende bugfixes toe. De update heeft in totaal 'meer dan 150 aanpassingen en bugfixes', meldt DICE.

DICE schrijft dat de update op donderdag 2 december beschikbaar komt voor pc's, PlayStations en Xbox-consoles. Met de update introduceert de studio wekelijkse missies in de game, hoewel die pas vanaf volgende week beschikbaar zijn. Spelers kunnen hiermee iedere week deelnemen aan drie verschillende missies, en XP en cosmetische items verdienen wanneer ze deze voltooien.

Battlefield Portal krijgt verder nieuwe Rush-indelingen voor de All-Out Warfare-speelvelden. Er komen ook nieuwe templates beschikbaar in de Builder-modus en een nieuwe Portal-optie genaamd Vehicle Team Deathmatch, waarmee gebruikers voertuigen kunnen gebruiken in hun aangepaste Portal-spelmodi. Portal-gebruikers krijgen ook de mogelijkheid om in de spelregels onderscheid te maken tussen verschillende soorten 'schade', zoals schade door vuurwapens of melee-wapens.

Qua interface wordt onder andere het Collections-menu aangepast. Volgens DICE zijn er minder toetsaanslagen nodig om load-outs en het Plus-menu aan te passen. Het wordt ook makkelijker om onderscheid te maken tussen attachments die vergrendeld zijn, recent zijn vrijgespeeld, en in gebruik zijn.

Bepaalde UI-elementen die in-game te zien zijn, worden ook aangepast. De omvang van speliconen wordt na de update geschaald op basis van afstand. Dat moet de zichtbaarheid verbeteren en minder 'rommelig' ogen. Het wordt ook makkelijker om onderscheid te maken tussen teamleden en vijanden, en er worden indicatoren toegevoegd voor spelers die gereanimeerd dienen te worden. Het wordt ook duidelijker welke spelers iemand kunnen reviven wanneer ze zijn geraakt. De transities tussen verschillende menu's in het spel moeten ook 'soepeler' ogen.

Verder krijgt de game 150 'individuele bugfixes, kleine aanpassingen, en verbeteringen verdeeld over alle maps'. Verbeteringen aan de audio, rendering en interacties worden ook toegevoegd, naast bugfixes voor wapens, voertuigen en specialists. Begin december brengt DICE nog een update aan met balansaanpassingen aan en bugfixes. Eerder bracht de studio al een update uit die onder andere de bullet spread van wapens verbeterde, en daarvoor bracht het bedrijf ook al een update uit.

DICE gaf vorige maand aan dat het overweegt om een ander scorebord toe te voegen, die wordt getoond aan het einde van een ronde. Ook worden een serverbrowser en in-game voice-chat overwogen. Volgens DICE zijn dat enkele punten die door spelers vaak genoemd worden als kritiekpunten van Battlefield 2042. De studio meldde daarbij wel dat dat grotere aanpassingen aan de game betreffen, die niet allemaal tegelijk behandeld kunnen worden.