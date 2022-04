EA kondigt open bèta aan voor Battlefield 2042

Electronic Arts kondigt een bètatest aan voor Battlefield 2042. De test gaat begin oktober plaatsvinden en iedereen krijgt toegang op 8 en 9 oktober. Spelers die de game al hebben gekocht, krijgen een paar dagen eerder toegang.

De bèta is dinsdag aangekondigd. Van 8 tot 9 oktober kan iedereen de game testen op pc, PlayStation 5, PlayStation 4 en Xbox Series X/S en Xbox One. Iedereen die een pre-order heeft geplaatst voor de game mag ook op 6 en 7 oktober aan de slag met de bètatest.

De bètatest werd al eerder verwacht, maar werd net als de game zelf uitgesteld. Battlefield 2042 komt nu uit op 19 november voor alle eerder genoemde platformen. Dat is vier weken later dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Tijdens de bètadagen kan de conquest-modus worden gespeeld. Dit is de sandbox-modus van de game waarin op een grote map oorlog kan worden gevoerd. Naast deze klassieke Battlefield-modus kan ook de map Orbital gespeeld worden. Deze map laat spelers het niet alleen tegen elkaar opnemen, maar ook tegen de klok in een groot gevecht rondom een raket.

Vanaf 5 oktober kan de game alvast worden gedownload en geïnstalleerd. Bij de specificaties voor pc staat dat je circa 100GB vrij moet houden aan opslagruimte om de game te kunnen installeren. Spelers op pc moeten verder zorgen dat ze in elk geval een AMD Ryzen 5 3600-cpu of een Core i5 6600K-cpu of beter hebben. Daarnaast is 8GB werkgeheugen vereist. De gpu moet tenminste een Nvidia GeForce GTX 1050 Ti of AMD Radeon RX 560 zijn.