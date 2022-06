Battlefield 2042-testers die beelden delen krijgen mogelijk ban releaseversie

Spelers die beelden van de Battlefield 2042 Technical Playtest delen, krijgen mogelijk een ban voor de volledige versie van het spel wanneer die uitkomt op 22 oktober. Dat laat een communitymanager van EA weten.

EA-communitymanager Adam Freeman schrijft op Twitter dat gebruikers die gameplaybeelden van de testversie delen, kunnen verwachten dat ze toegang tot de Technical Playtest, toekomstige EA-tests, en mogelijk ook toegang tot Battlefield 2042 zelf kunnen verliezen wanneer die game uitkomt. De community manager meldt daarbij dat het bedrijf al 'een hoop' mensen heeft verbannen uit de Technical Playtest.

Deze maatregelen volgen berichten dat verschillende deelnemers van de Technical Playtest beelden deelden op sociale media. Die gameplaybeelden toonden onder andere nieuwe gadgets, voertuigen, en het 'Plus'-menu waarmee gebruikers in-game hun wapens kunnen aanpassen. EA benadrukt dat het een testversie van de game betreft, die gebaseerd zou zijn op een oudere build van het spel. De beelden zullen daarmee niet geheel representatief zijn voor de releaseversie van Battlefield 2042. Later komen EA en DICE met een bèta van het spel, die dichter bij de releaseversie van de game moet staan.

Battlefield 2042 verschijnt op 22 oktober voor pc, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S. Het spel bevat geen singleplayercampagne, maar bestaat in plaats daarvan uit drie verschillende multiplayermodi; All-Out Warfare, Battlefield Portal en Hazard Zone. Die eerste modus omvat de 'reguliere' multiplayer, in maps met maximaal 128 spelers op PS5, Xbox Series X|S en pc. In Battlefield Portal kunnen gebruikers zelf gamemodi met aangepaste regels ontwerpen. EA en DICE komen later met details over Hazard Zone. Tweakers publiceerde eerder previews van Battlefield 2042 en de Battlefield Portal-modus.