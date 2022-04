Eerste gameplaybeelden uit Battlefield Mobile-alpha verschijnen online - update

Alphatesters delen onder meer op Reddit de eerste gameplaybeelden van de testversie van Battlefield Mobile. De game wordt momenteel in Azië getest onder een selecte groep gebruikers. Electronic Arts spoort gebruikers aan om gameplay te delen en er feedback op te geven

In onder meer deze video's en meerdere filmpjes op Youtube is de eerste gameplay van Battlefield Mobile te zien, allemaal afspelend op de reeds onthulde map Grand Bazaar. Tanks en infanterie vechten tijdens een Conquest-match om de overwinning. Daarnaast is in de fragmenten te zien hoe de speler zijn soldaat uitrust met uiteenlopende wapens binnen de bekende Assault-, Support-, Medic- en Recon-klassen. Spelers kunnen per individueel wapen nieuwe attachments en perks vrijspelen.

Aan de bovenkant van het scherm zijn in sommige video's verschillende statistieken over de smartphone zelf te zien. Daaruit is duidelijk op te maken dat de testversie van Battlefield Mobile relatief consistent 60 frames per seconde behoudt en dat de soc-temperatuur onder de 45 graden celcius blijft. Battlefield Mobile is zoals veel smartphonegames vooral belastend voor de gpu, die op drukkere momenten voor 95 procent belast wordt. Uiteraard hangt de performance van de game sterk af van de gebruikte smartphone.

Update, 19u00: Er werd ten onrechte gesuggereerd dat de gameplaybeelden ongeoorloofd gelekt werden door alphatesters. Eletronics Arts stelt op Twitter dat spelers vrij zijn om alphabeelden te delen. De uitgever vraagt nadrukkelijk om feedback. Met dank aan LSThimo.