EA kondigt bèta voor Battlefield Mobile aan en deelt eerste screenshots

Electronic Arts kondigt een bèta voor Battlefield Mobile aan. In eerste instantie kunnen spelers in Indonesië en de Filipijnen deze herfst de game testen. Ergens in 2022 moet de volledige versie van de shooter gratis speelbaar zijn op smartphones.

De bètatestfase voor Battlefield Mobile begint in Indonesië en de Filipijnen en wordt later ook in andere landen beschikbaar gemaakt, zo laat een communitymanager van Electronic Arts weten. Vooralsnog is niet bekendgemaakt om welke landen het gaat. Spelers kunnen zich via de Google Play Store-pagina aanmelden wanneer de testversie in hun thuisland beschikbaar is.

De game moet in grote lijnen bekend aanvoelen voor fans van de franchise. EA belooft onder meer "op grote schaal destructie van de omgeving" en beschrijft het instorten van gebouwen, het aanpassen van de uitrusting van personages en het gebruik van voertuigen en tanks. Ook bevat Battlefield Mobile de kenmerkende klassen uit de franchise, te weten Assault, Support, Medic en Recon. Daarnaast heeft EA het over "zowel nieuwe als bekende maps en modi", waarbij de beschikbare screenshots onder meer een versie van de Battlefield 3-map Grand Bazaar en de F2000 assault rifle onthullen.

Battlefield Mobile is in ontwikkeling bij EA's studio Industrial Toys, onder leiding van Alex Seropian. De Amerikaan is een van de oprichters van Bungie, bekend van onder meer de Halo-serie en de Destiny-franchise. Industrial Toys heeft vooralsnog twee games in zijn portfolio zitten, te weten Midnight Star en Midnight Star: Renegade uit respectievelijk 2015 en 2016. Het is niet bekend hoelang de studio al aan Battlefield Mobile werkt. De game werd in april aangekondigd, enkele maanden voor de onthulling van Battlefield 2042.