Privacytoezichthouder waarschuwt Vlaams Belang over meldpunt voor 'linkse taal'

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit waarschuwt Vlaams Belang Jongeren over een omstreden formulier voor het melden van 'ongepaste linkse taal' in het klaslokaal. Dergelijke verzameling van gegevens over politieke voorkeuren is volgens de GBA mogelijk illegaal.

Leerlingen kunnen op de website van Vlaams Belang Jongeren een melding van zogenaamde 'linkse taal' in het onderwijs maken en dit eventueel verrijken met video's en afbeeldingen. Volgens de privacywaakhond is het registreren van politieke opvattingen in de meeste gevallen niet toegestaan. Gegevens over politieke voorkeur zijn binnen de AVG zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. Die mogen alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt. Vlaams Belang Jongeren beweert zelf op de website de informatie 'conform de wetgeving' te verwerken, al geeft de partij verder geen informatie over wat het daarmee bedoelt.

Er zijn een paar grondslagen waarop bijzondere persoonsgegevens rondom politieke voorkeur toch mogen worden verzameld. Volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit mogen politieke partijen dat doen voor het beheer van de partij. Ook mag informatie worden geregistreerd na nadrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

De organisatie zegt 'twijfels bij de rechtmatigheid van de actie' te hebben en vraagt in een brief om meer uitleg over het proces van Vlaams Belang Jongeren. Mocht dit in strijd zijn met de betreffende wetgeving, dan waarschuwt de organisatie dat zowel de initiatiefnemers als de deelnemers van de actie aansprakelijk kunnen worden gesteld en sancties opgelegd kunnen krijgen.

De GBA komt in actie nadat Belgische media het initiatief van Vlaams Belang Jongeren aan het licht brachten. Het initiatief zou bedoeld zijn om in kaart te brengen waar en door wie 'linkse denkbeelden in het onderwijs worden gedeeld'. De informatie zou gebruikt worden om een gesprek met de persoon aan te gaan die de melding maakt.