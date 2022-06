Verenigd Koninkrijk wil van strenge AVG-privacyregels af en komt met alternatief

Het Verenigd Koninkrijk is van plan de AVG- en privacyregels in het land te veranderen. Nu het land uit de Europese Unie is gestapt, wil het VK af van bepaalde delen van de privacywetgevingen, zoals cookiebanners en regels voor kleine bedrijven en instanties.

De plannen worden uit de doeken gedaan door Oliver Dowden, minister van Cultuur en Digitale Zaken in het VK. Hij heeft plannen uiteengezet om de privacywetgeving aan te pakken. De huidige Europese regels moeten volgens hem worden vervangen door een eigen Britse wet. Dowden zegt dat betere datawetten een van de grootste voordelen van de Brexit kunnen worden. Hij noemt een herziening van de wet 'een van de grootste prijzen van het verlaten van de EU'. Dowden denkt dat bedrijven makkelijker kunnen handelen als ze gegevens makkelijker kunnen uitwisselen met elkaar.

Dowdens plannen richten zich op meerdere aspecten van de privacywet. Een belangrijk aspect is het feit dat de wet nu voor iedereen op dezelfde manier werkt. Kleine bedrijven of verenigingen moeten zich aan dezelfde regels houden als grote techbedrijven, maar volgens Dowden werkt dat systeem niet. De minister is bezorgd dat kleine bedrijven of goede doelen 'overweldigd raken' door het aantal regels waaraan ze moeten voldoen. "We kunnen niet hetzelfde verwachten van een klein familiebedrijf als van een enorm socialemediabedrijf", zegt hij in een interview met de Telegraph.

Ook noemt Dowden specifieke voorbeelden van waar de wet tekortschiet. Zo zou de Kerk van Engeland kerkgangers niet meer mogen benaderen met nieuwsbrieven omdat dat onder marketing zou vallen. Dat is niet correct; onder de AVG is direct marketing een van de grondslagen waarvoor gegevens mogen worden verzameld. Ook zegt Dowden dat wetenschappers hun werk niet meer goed kunnen uitvoeren vanwege de privacywet, maar daarbij noemt hij geen voorbeelden.

Een ander aspect waar Dowden tegenin wil gaan, zijn de 'nutteloze cookiebanners'. Hij wil daar helemaal mee stoppen, maar wel 'nog steeds hoge standaarden behouden die privacy garanderen'. Voor dat laatste noemt hij geen concrete plannen. Cookiemeldingen worden overigens niet alleen geregeld via de AVG, maar ook via de e-privacyrichtlijn.

De plannen zijn nog niet definitief, maar ter voorbereiding heeft de nationale privacytoezichthouder al wel een nieuwe baas gekregen. De waakhond gaat ook 'een nieuwe fase in', zegt Dowden. De Information Commissioner's Office krijgt als nieuwe doelstelling om niet alleen data te beschermen, maar dat ook 'te gebruiken voor economische groei'. Het VK wil daarnaast deals gaan sluiten met andere landen rondom digitale data-uitwisseling. Het land wil dat doen met de VS, Australië, Colombia, Singapore, Zuid-Korea en Dubai. Op dit moment zou het VK miljarden ponden per jaar mislopen doordat het geen data kan uitwisselen met bedrijven in die landen, en dat zou weer komen door de strenge privacywetten.