Gesteggel over uploadfilters

Maandag 7 juni was het zover. De nieuwe EU-regels van de in maart 2019 aangenomen en in april 2019 definitief goedgekeurde auteursrechtrichtlijn moeten sinds die dag in alle lidstaten zijn geïmplementeerd. Dat klinkt als saaie kost, als regels uit het verre Brussel waar we toch weinig of niets van zullen merken. In dit geval ligt dat anders. De gemiddelde internetgebruiker kan op den duur wel degelijk gaan merken dat er nieuwe regels van kracht zijn. Dat geldt met name voor het beruchte artikel 17, dat vrijwel zeker zal leiden tot de komst van uploadfilters. Daarmee is er ook de vrees voor overblocking, waarbij content wordt geweerd die eigenlijk niet had mogen worden gefilterd.

Gaan we vanaf nu zien dat er nog veel meer materiaal preventief wordt geblokkeerd op YouTube en Facebook? Uiteindelijk wordt dat waarschijnlijk de situatie, maar vooralsnog zal het zo'n vaart niet lopen en lijkt de inmiddels verstreken deadline van 7 juni allesbehalve een harde dode lijn. Het implementatieproces van de EU-richtlijn is namelijk een mooi staaltje Europees gedoe, inclusief het nodige gedraal, onduidelijkheid, chaos én verzet tegen een al aangenomen wettekst. Er loopt zelfs nog een juridische procedure tegen artikel 17.

In dit artikel blikken we kort terug op de richtlijn en de inhoud van de nieuwe regels die overal in de EU gaan gelden. Voor nog meer achtergronden over de nieuwe regels en het totstandkomingsproces kun je kijken naar eerdere achtergrondstukken die op Tweakers zijn verschenen. Dit artikel gaat vooral over de jongste ontwikkelingen, waarom er waarschijnlijk pas eind dit jaar duidelijkheid is, hoe twee lidstaten in zekere zin weerstand bieden en de regels niet klakkeloos overnemen, en hoe de Commissie de boel op zijn kop lijkt te zetten. Dankzij Polen moet zelfs het Hof van Justitie eraan te pas komen. Wat kan die uitspraak voor gevolgen hebben? Is er een kans dat de uploadfilters op de helling gaan?

Openingsfoto: ©Getty Images / D_BANK en ©Getty Images / Valery Brozhinsky