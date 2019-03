Meerderheid EU-Parlement had apart willen stemmen over uploadfilter en linktaks

Een meerderheid van het Europees Parlement had willen kunnen stemmen over wijzigingen in de richtlijn die vermoedelijk leidt tot de linktaks en uploadfilters, maar door verwarring over de stemprocedure zeggen tien policiti dat ze een foute stem hebben uitgebracht.

Het Europees Parlement stemde dinsdag nipt tegen de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de richtlijn, zoals apart stemmen over 'artikel 11 en 13'. Tien politici zeggen achteraf dat ze in verwarring waren door de manier waarop de stemming ging en daardoor de verkeerde keuze hebben gemaakt, merkt D66-parlementslid Marietje Schaake op.

In totaal zeggen tien parlementsleden dat ze voor het indienen van amendementen hadden willen stemmen, terwijl ze tegen stemden. Bij twee is dat precies omgekeerd, terwijl een parlementslid zich had willen onthouden van stemming. Onder de mensen die zeggen verkeerd te hebben gestemd zijn het Nederlandse VVD-lid Hans van Baalen en de Vlaming Gerolf Annemans. Als alle politici hadden gestemd zoals ze achteraf zeiden dat ze wilden doen, was het amendement met krappe meerderheid aangenomen.

In het Europees Parlement kunnen leden achteraf zeggen dat ze iets anders hadden willen stemmen, maar dat kan de uitslag van de stemming niet beïnvloeden; het is alleen voor de documentatie achteraf. Daardoor blijft het amendement verworpen. Het amendement had de stemming voor de auteursrechtrichtlijn gesplitst in een stemming over de omstreden 'artikelen 11 en 13' die de linktaks en uploadfilter mogelijk zouden maken en een stemming over de rest.

Het Europees Parlement stemde dinsdag in een veel grotere meerderheid dan bij het amendement in met de richtlijn. Nu moet de Europese Raad de richtlijn nog goedkeuren, waarna lidstaten twee jaar hebben om hem te implementeren.