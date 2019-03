Samsung Galaxy S10 ondersteunt niet volledige 4g-snelheid bij KPN

De Samsung Galaxy S10-smartphones ondersteunen niet de volledige snelheid op het 4g-netwerk van KPN die het toestel en het netwerk beide aankunnen. Dat bevestigt de provider tegenover Tweakers, nadat gebruikers van het forum daar tegenaan liepen.

KPN en Samsung werken aan een update die de Galaxy S10-toestellen volledige ondersteuning moeten geven voor de mogelijkheden van KPN's 4g-netwerk, zo zegt de provider tegen Tweakers. Wanneer die update komt, is momenteel nog niet bekend.

De Galaxy S10 kan momenteel op drie frequenties tegelijk verbinding maken met KPN's netwerk, terwijl het op veel plekken inmiddels mogelijk is om dat op vier of vijf frequenties tegelijk te doen. Daarmee worden hogere snelheden mogelijk. Ook modulatietechniek 256qam lijkt nog niet te werken op de Galaxy S10, merkten diverse tweakers op in het KPN-topic op GoT. De telefoon lijkt vaak de 21000MHz- en 2600MHz-banden over te slaan in de verbinding met het netwerk.

Het is onbekend waardoor het komt dat de functies niet beschikbaar zijn op Samsungs nieuwste high-end smartphones. Oudere Samsung-smartphones als de Galaxy S8 en S9 kunnen wel op vier frequenties gebruik maken van carrier aggregation op KPN's netwerk. Samsung bracht de Galaxy S10 enkele weken geleden uit. Tweakers heeft een review van de S10-serie gepubliceerd.