KPN introduceert Smart TV-app om tv te kijken zonder kabelaansluiting

KPN-gebruikers met een recente smart-tv van Samsung kunnen nu een KPN Smart TV-app installeren om televisie te kijken zonder tv-ontvanger. In de loop van 2019 verwacht KPN de app ook voor andere smart-tv's te kunnen aanbieden.

Om gebruik te maken van de app hebben klanten een 'Internet en TV'-abonnement nodig, alleen een internet-abonnement is dus niet voldoende. De app is beschikbaar in de appstore van de Samsung smart-tv's. Volgens KPN is de app vooral bedoeld voor mensen die een tv in een ruimte hebben staan waar geen bekabeling ligt. Voor het gebruik van de app moet de televisie verbonden zijn met internet.

De Smart TV-app krijgt veel functionaliteit die de tv-ontvanger van KPN en iTV-app voor smartphones ook hebben. Zo kunnen gebruikers pauzeren, programma's vanaf het begin bekijken en opnemen. Daarnaast is er een zoekfunctie, waarmee programma's kunnen worden gefilterd op genre. KPN geeft aan dat de mogelijkheden van de app op basis van klantenfeedback verder kan worden uitgebreid.

Vooralsnog is de app alleen beschikbaar voor klanten met een smart-tv van Samsung die op z'n vroegst in 2017 is geproduceerd. De provider verwacht in de loop van 2019 extra smart-tv's te kunnen ondersteunen.