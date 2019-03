KPN krijgt last onder dwangsom voor onterechte toeslagen bij gespreksafgifte

De ACM heeft KPN een last onder dwangsom opgelegd, omdat de provider volgens de toezichthouder onterecht toeslagen berekent op tarieven voor het doorzetten van gesprekken van andere mobiele aanbieders.

Als gevolg van dit handelen betalen andere telecomaanbieders volgens de ACM te veel aan KPN. Henk Don, bestuurslid van de ACM, zegt dat is gekozen voor het middel van een last onder dwangsom 'omdat we willen dat KPN zijn gedrag aanpast zodat de betrokken telecomaanbieders niet langer benadeeld worden. Daar heeft de consument indirect ook voordeel van'.

Het gaat in dit geval om een last onder dwangsom van honderdduizend euro per dag die kan oplopen tot een miljoen euro. Daarmee wil de ACM afdwingen dat KPN zijn beleid op dit punt aanpast door zijn tarieven in overeenstemming te brengen met de tariefplafonds die zijn vastgesteld in het Marktanalysebesluit van juni 2017. De ACM eist dat KPN binnen vier weken de tarieven naar beneden bijstelt.

In deze kwestie gaat het over de zogeheten Premium Transit Connect Service van KPN. Via deze dienst biedt het bedrijf niet alleen gespreksafgifte, maar ook mobiele gespreksafgifte en transit aan over een enkele ip-interconnectie. Een aantal kleinere telecomaanbieders neemt deze dienst af. Hierbij rekent KPN een toeslag voor de gespreksafgifte, oftewel het doorzetten van gesprekken van een andere aanbieder naar een eindgebruiker van KPN.

KPN is het niet eens met de bevindingen van de ACM en stelt dat de bewuste dienst niet te beschouwen is als een vorm van mobiele gespreksafgifte zoals beschreven in het Marktanalysebesluit. Volgens KPN is het een transitdienst waarbij sprake is van indirecte interconnectie tegen ongereguleerde transittarieven. De provider stelt dat naast de gespreksafgiftedienst nog een extra dienst wordt geleverd, namelijk het scheiden van de afzonderlijke verkeersstromen in het gemengd aangeleverde verkeer.

Bij dit gemengde verkeer gaat het om KPN-bestemmingen en mobiele bestemmingen van andere telecomaanbieders. Na het scheiden levert KPN het verkeer af dat bedoeld is voor KPN-bestemmingen. Deze dienst behoort volgens KPN niet tot de verplichting van de aanbieder van gespreksafgifte en valt volgens de provider dan ook niet onder de regels. Het bedrijf zegt dat interconnectiepartijen de scheiding in de verkeersstroom ook zelf kunnen aanbrengen. KPN ziet dit als een extra prestatie en rekent daar aldus een transitvergoeding voor.

Het gaat bij dit onderwerp om de maximumtarieven die telecomaanbieders elkaar in rekening mogen brengen voor het doorzetten van gesprekken naar elkaars gebruikers. De aanbieder van degene die wordt gebeld, vraagt voor het gebruik van zijn netwerk een vergoeding aan de aanbieder van de bellende kant: het gespreksafgiftetarief. De ACM stelt dat de beller niet kan kiezen door welke aanbieder zijn gesprek wordt afgehandeld en dat iedere aanbieder van deze dienst daardoor een monopolie heeft op zijn eigen netwerk. Daarom is de toezichthouder van mening dat regulering in de vorm van het Marktanalysebesluit nodig is, omdat anders de tarieven voor gespreksafgifte te hoog zouden worden.