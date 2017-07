Rechter: ACM mag telecomaanbieders lagere onderlinge tarieven opleggen

Het Cbb heeft bepaald dat toezichthouder ACM lagere tarieven mag opleggen aan telecomproviders. De waakhond mag een bepaalde kostenberekening voor gespreksafgifte hanteren, terwijl providers het daarmee niet eens waren. Voor de consument betekent dit lagere kosten.

De zaak was aangespannen door mobiele providers Tele2, KPN, Vodafone, Ziggo en T-Mobile. In de zaak staan de kosten centraal die providers van elkaar mogen vragen voor het afhandelen van gesprekken. Zo brengt een provider van iemand die een telefoontje krijgt kosten in rekening bij de provider van de persoon die de oproep doet.

De klagers waren volgens het Cbb van mening dat bij de tarieven ook gezamenlijke kosten meegerekend mogen worden, wat tot hogere tarieven leidt. Deze methode heet Plus Bulric . ACM hanteert daarentegen een methode die Pure Bulric heet en waar gezamenlijke kosten geen rol spelen. Dat leidt tot lagere tarieven. De rechter is het eens met ACM.

Een ACM-woordvoerder legt aan Nu.nl uit dat de afgiftetarieven ongeveer 15 procent vormen van de kosten die klanten van providers betalen. Door de huidige beslissing zullen de kosten voor vaste en mobiele telefonie waarschijnlijk dalen, aldus de woordvoerder. ACM verwacht een daling voor consumenten van 10 procent voor mobiel bellen en 7,5 procent voor vast bellen, aldus het AD. De lagere tarieven gaan vanaf woensdag gelden. De onderlinge verlaging is 50 procent voor vast bellen en 70 procent voor mobiel bellen.