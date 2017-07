Speedrunevenement brengt 1,8 miljoen dollar op voor Artsen zonder Grenzen

Het speedrunevenement Summer Games Done Quick heeft 1,8 miljoen dollar opgebracht voor Artsen zonder Grenzen. Het geld werd in één week opgehaald aan donaties en door middel van veilingen. Tijdens het evenement voerden gamers speedruns uit in nieuwe en oude games.

Het jaarlijkse evenement vond van 2 tot en met 9 juli in de Verenigde Staten plaats. Met het opgehaalde bedrag van omgerekend 1,6 miljoen euro breekt het evenement met ruime afstand het record van 2016, toen 1,1 miljoen euro bijeen werd gebracht voor hetzelfde goede doel.

Op Reddit is een lijst van de meer dan honderd gespeelde games opgesteld. Gamers speelden tijdens het evenement relatief nieuwe games, zoals Nier Automata en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ook oudere spellen, zoals Final Fantasy VII en Crash Bandicoot, bleken nog populair te zijn. Met het project werd geld opgehaald in de vorm van donaties van bezoekers en online kijkers van het evenement, dat via Twitch gelivestreamd werd. Ook werden onder meer games, posters en T-shirts geveild; hiervan ging de opbrengst eveneens naar Artsen zonder Grenzen.

Tijdens Games Done Quick-evenementen proberen deelnemers een spel zo snel mogelijk uit te spelen in de zogeheten speedruns. Om deze zo interessant mogelijk te maken kunnen zowel spelers als kijkers ook tijdens de speedruns uitdagingen aangaan, zoals het verzamelen van alle geheime voorwerpen of het uitvoeren van speedruns waarbij de speler de controller alleen met één hand mag gebruiken.

Summer Games Done Quick wordt georganiseerd door Games Done Quick, dat jaarlijks een soortgelijk evenement in de winter organiseert. Bij de laatste editie hiervan haalde de organisatie een recordbedrag van twee miljoen euro op voor goede doelen. Op het YouTube-kanaal van de organisatie zijn de speedruns van de afgelopen Summer Games Done Quick terug te kijken.