VodafoneZiggo hanteert geen onbeperkte data bij openstellen kabel

VodafoneZiggo heeft een referentieaanbod online gezet voor toegang tot het kabelnetwerk. In het rekenvoorbeeld betalen providers voor een 40/4Mbit-verbinding maandelijks 23,10 euro exclusief btw. Voor 400/40Mbit/s is dat 43,70 euro. Het datavolume is niet onbeperkt.

Het referentieaanbod wholesale van VodafoneZiggo is een uitgangspositie voor onderhandelingen met partijen die diensten willen aanbieden op het opengestelde kabelnetwerk. Er zijn drie snelheidsprofielen die providers kunnen afnemen: 40/4Mbit/s, 200/20Mbit/s en 400/40Mbit/s. In alle gevallen gaat het om een combinatie van digitale radio en tv en internet. De snelheden die andere providers op het kabelnetwerk van VodafoneZiggo kunnen aanbieden liggen een kwart lager dan de internetsnelheden die Ziggo zelf binnenkort aanbiedt. Vorige week kondigde de provider een snelheidverhoging aan.

Uit het referentieaanbod blijkt dat het datavolume niet onbeperkt is. Als klanten meer data verstoken dan wat het gemiddelde is van de vergelijkbare Ziggo-abonnementen, brengt VodafoneZiggo een bedrag van 53 eurocent in rekening per 'volumeblok' van 10GB. Wat het gemiddelde verbruik is van de Ziggo-klanten meldt het bedrijf niet.

Het is denkbaar dat providers die abonnementen via het VodafoneZiggo-netwerk gaan aanbieden vanwege deze beperking een datalimiet of fair use policy zullen introduceren. Het is echter ook mogelijk dat providers ervoor kiezen om de kosten van grootverbruikers zelf op zich te nemen. Datalimieten zijn in Nederland al jarenlang niet meer aan de orde bij vaste internetaansluitingen.

In het referentieaanbod staan bedragen die providers moeten betalen aan VodafoneZiggo voor het afnemen van de diensten. Dat betreft dus een referentieaanbod dat geldt als een uitgangspunt voor onderhandeling. Naast de maandelijkse kosten moeten bedrijven ook aansluitkosten per abonnee en kosten voor dienstverlening betalen. Providers betalen ook eenmalig 86.155 euro exclusief btw voor een implementatieproject.

Omschrijving Prijs per maand excl. btw Prijs per maand incl. btw RTV en Bitstream 40/4Mbit/s 23,10 euro 28,95 euro RTV en Bitstream 200/20Mbit/s 36,90 euro 44,65 euro RTV en Bitstream 400/40Mbit/s 43,70 euro 52,88 euro

Of providers abonnementen op het netwerk van VodafoneZiggo kunnen aanbieden die goedkoper zijn dan wat Ziggo zelf aanbiedt, is nog niet duidelijk. De maandelijkse prijzen inclusief btw die VodafoneZiggo hanteert in het referentieaanbod zijn wel lager dan wat consumenten nu aan Ziggo betalen, maar dat gaat enkel over de kosten voor het gebruik van het netwerk.

VodafoneZiggo heeft het referentieaanbod zondag online gezet. Dat was de deadline die de Autoriteit Consument & Markt had opgelegd. De autoriteit dreigde met een dwangsom als VodafoneZiggo geen referentieaanbod online zou zetten voor 31 maart. In september vorig jaar besliste de ACM dat VodafoneZiggo zijn netwerk moet openstellen voor concurrenten, net zoals KPN dat moet doen.

VodafoneZiggo wilde het referentieaanbod nog niet publiceren omdat het vindt dat het ontwikkelen van een kostenmodel zeer complex en arbeidsintensief is. Het bedrijf heeft bezwaar aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven en het gepubliceerde referentieaanbod is onder voorbehoud van de uitkomst daarvan.

Het ligt voor de hand dat T-Mobile een van de partijen is die interesse heeft om diensten op het kabelnetwerk van VodafoneZiggo aan te bieden. De provider diende een handhavingsverzoek in bij de ACM omdat het referentieaanbod niet online stond. Eerder heeft nieuwkomer YouCa bekendgemaakt televisiediensten op het kabelnetwerk te willen aanbieden.