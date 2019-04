Meer vliegvelden VS krijgen 3d-scanners om bij controle laptop in tas te houden

De Amerikaanse Transportation Security Administration, of TSA, gaat driehonderd ct-machines voor het 3d-screenen van bagage afnemen die vanaf de zomer ingezet worden. Bij bagagechecks met zo'n ct-machine kunnen laptops in de tas blijven.

Het gaat om machines van het Amerikaanse bedrijf Smiths Detection, die scans maken op basis van computertomografie. Het gaat bij de ct-scans om röntgenscans vanuit meerdere hoeken, waarmee 3d-weergaven te berekenen zijn. De TSA-medewerkers kunnen daardoor bij de bagagecheck afbeeldingen van gescande tassen van alle kanten bestuderen, waar ze nu vaak nog 2d-afbeeldingen op basis van röntgenscans moeten analyseren op verdachte inhoud.

Een van de voordelen is dat laptops daardoor in tassen kunnen blijven. In de toekomst zouden ook bepaalde vloeistoffen weer in tassen meegenomen kunnen worden, waardoor de restricties op dit gebied versoepeld kunnen worden. De TSA verwacht dat de wachttijden en rijen bij de beveiligingschecks hierdoor zullen afnemen.

Sinds 2017 test de TSA al ct-machines bij twee Amerikaanse vliegvelden en vorig jaar breidde de autoriteit de test uit naar meer dan tien vliegvelden. In de zomer van dit jaar volgt de brede inzet en in 2020 moeten de driehonderd nieuwe machines geïnstalleerd zijn. In de komende acht jaar verwacht de TSA zo meer dan tweeduizend machines te vervangen door de nieuwe ct-varianten.

Schiphol test machines voor ct-scans sinds 2016. Het vliegveld breidt het aantal machines sindsdien uit naar al zijn 67 lijnen voor bagagechecks.