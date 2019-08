Reizigers VS kampen met vertraging door computerstoring bij douane - update

Computers bij het Amerikaanse Customs and Border Protection kampen met een storing, waardoor reizigers die de Verenigde Staten in of uit proberen te komen kampen met vertraging. De problemen zouden bij verscheidene vliegvelden optreden.

Het CBP maakte dat zelf bekend, onder andere door een bericht via Twitter te verspreiden. De overheidsorganisatie meldt daarin dat er een probleem is met de 'verwerkingssystemen' waardoor niet meer geverifieerd kan worden of een passagier de Verenigde Staten in of uit mag. Onder andere vliegvelden in New York en Los Angeles kampen met de computerproblemen. Een reiziger liet in een korte video op Twitter zien wat de impact is op de wachtrijen op een vliegveld in Washington D.C.

Overheidsofficials zouden van alternatieve systemen gebruik maken om internationale passagiers te checken en het land binnen te laten. Het is echter niet duidelijk voor hoeveel vertraging de computerproblemen zorgen, of wat de verwachting is met betrekking tot het oplossen van de problemen. Reizigers die vanaf een Amerikaans vliegveld willen vertrekken wordt aangeraden om voor vertrek de vlucht te checken om te kijken hoeveel vertraging er wordt verwacht.

Update 8:45 uur: volgens het CBP zijn de problemen inmiddels verholpen.