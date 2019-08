Blocks stopt wegens geldgebrek met modulaire smartwatch

Blocks stopt met zijn modulaire smartwatch, nadat het niet is gelukt om aanvullende financiering te verkrijgen voor de verdere ontwikkeling. Het bedrijf is al enkele jaren bezig om een slim horloge met uitbreidingsfunctionaliteit op de markt te brengen.

Het nieuws werd niet groots bekendgemaakt, maar binnen de Kickstarter-campagne liet het bedrijf achter de modulaire smartwatch weten dat het er mee ophoudt en het bedrijf zal worden opgedoekt. Alhoewel de post niet is in te zien voor mensen die niet meedoen aan het project, liet een van de backers op Reddit weten een e-mail te hebben ontvangen waarin werd bevestigd dat Blocks wordt geliquideerd. Mensen die het project hebben gesteund krijgen een bewijs dat zij schuldeiser zijn, al is niet duidelijk hoe groot de kans is dat er een bedrag wordt uitbetaald.

Dat Blocks ermee ophoudt komt niet als een verrassing. Het bedrijf had al enige tijd moeite om het hoofd boven water te houden en zocht naar aanvullende financiering voor de ontwikkeling van zijn modulaire smartwatch. Aanvankelijk had het slimme horloge al in 2016 uit moeten komen, maar die doelstelling werd ruimschoots overschreden. Eind 2016 was het bedrijf naar eigen zeggen ook al dichtbij een bankroet.

Blocks kondigde de modulaire smartwatch in 2014 aan en verscheen een jaar later op Kickstarter. Binnen een uur behaalde het bedrijf vervolgens zijn financieringsdoel. Weer een jaar later werd vervolgens een prototype gedemonstreerd, waarbij de functionaliteit van het horloge was uit te breiden met schakels die aan het bandje werden geklikt. Er waren daarbij plannen voor een extra accu, hartslagmeter, gps, nfc-chip en een zogenaamde adventure module, waarmee hoogte, luchtdruk en temperatuur werd gemeten. Ook werd nagedacht over modules voor een extra simkaart, vingerafdruklezer, led-licht en een programmeerbare knop.