Microsoft: Xbox met 'streaming only' staat niet op de planning

Microsoft zegt geen plannen te hebben om een Xbox uit te brengen die geen fysieke schijfjes meer accepteert. Volgens het bedrijf wordt er gefocust op de telefoon om games naartoe te streamen, maar zijn er dus vooralsnog geen plannen om de Xbox 'streaming only' te maken.

In een interview met Gamespot bevestigt Phil Spencer, bij Microsoft het hoofd van de afdeling Xbox, dat er voorlopig geen Xbox komt waarmee alleen games gestreamd kunnen worden en waar niet langer fysieke schijfjes in passen. Daar waren de afgelopen tijd wel geruchten over, nadat Microsoft xCloud aankondigde en bevestigde dat het aan een nieuwe console werkte.

Spencer denkt dat cloudsystemen nog niet afdoende zijn de om in de behoeften van consolegamers te voorzien. Alhoewel de topman denkt dat cloudgaming in de toekomst steeds belangrijker wordt, blijven er nadelen aan kleven, zoals meer vertraging dan bij het spelen van een game vanaf een schijfje.

Microsoft werkt aan een nieuwe versie van de Xbox die een stuk krachtiger moet zijn dan de huidige versie. Met die extra rekenkracht moeten games straks in 4k met 60fps te draaien zijn. Ook moeten laadtijden worden verkort. Het bedrijf werkt onder de codenaam Project Scarlett aan de nieuwe Xbox.