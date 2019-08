Hoge framerates en korte laadtijden krijgen prioriteit bij next-gen-Xbox

Bij de ontwikkeling van de volgende Xbox, met als werktitel Project Scarlett, geeft Microsoft prioriteit aan hoge framerates en korte laadtijden. Verder is er veel aandacht voor achterwaartse compatibiliteit. Xbox-baas Phil Spencer gaf de nieuwe details vrij in een interview met GameSpot.

Volgens Microsoft wordt de next-generation-Xbox vier keer zo krachtig als de huidige Xbox One X. De extra rekenkracht moet onder meer de hoogst mogelijke framerate en kortere laadtijden opleveren. "Mensen zijn dol op 60fps-games, dus het is voor ons van groot belang om ervoor te zorgen dat spellen straks in 4k-60fps draaien", vertelt Xbox-hoofd Phil Spencer. Over de laadtijden zegt hij dat games 'onwaarschijnlijk snel' zullen starten.

Een ander speerpunt bij Project Scarlett is achterwaartse compatibiliteit. "We vinden het belangrijk dat alle vier de generaties games straks op het nieuwe platform kunnen draaien. Oftewel: de originele Xbox- en Xbox 360-spellen die je vandaag op de Xbox One speelt, Xbox One-games én de nieuwe content voor de next-genconsole", aldus Spencer. Ook blijft het volgens hem mogelijk om cross-gen te gamen met spelers met een console van een andere generatie.

De Xbox-baas onthulde verder dat de nieuwe console compatibel zal zijn met de controllers die gamers al in huis hebben. "We weten dat veel mensen gebruikmaken van de mogelijkheid om hun Xbox-controllers te personaliseren. Daarom willen we garanderen dat dergelijke controllers ook in de toekomst gewoon bruikbaar blijven."

De volgende Xbox verschijnt naar alle waarschijnlijkheid tussen oktober en december 2020 op de markt, tegelijk met het spel Halo Infinite.