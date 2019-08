Microsoft schrapt eenmalige aankoop van Office 2019 via het Home Use Program

Office Professional Plus 2019 en Office Home and Business 2019 zijn niet langer beschikbaar als eenmalige aankoop via het Microsoft Home Use Program. In plaats daarvan geeft Microsoft voortaan een korting van dertig procent op een jaarabonnement op Office 365 Home of Personal.

Het Microsoft Home Use Program geeft medewerkers van bepaalde bedrijven de mogelijkheid om thuis voor een gereduceerd tarief gebruik te maken van de kantoorsoftware. Tot nu toe gold de werknemerskorting op de 'one-off' licentie, waarbij Office Professional Plus 2019 of Office Home and Business 2019 eenmalig werd aangeschaft. De website Ars Technica ontdekte dat deze opties stilzwijgend van de website zijn gehaald en vervangen door een korting op een jaarlicentie voor Office 365.

Wie in aanmerking komt voor het Home Use Program, betaalt voor Office 365 Home jaarlijks 70 euro en voor Office 365 Personal 49 euro. Beide versies bieden dezelfde functionaliteit, waaronder de premium-uitvoering van de Office-applicaties en een terabyte opslagruimte bij OneDrive. De Home-versie mag door zes gezinsleden worden geïnstalleerd, de Personal-editie slechts door één persoon.

In de afgelopen jaren verruilde Microsoft al verschillende one-off Office-licenties voor een abonnementsformule op Office 365. Dat legt het bedrijf geen windeieren. In het laatste kwartaal van Microsofts fiscale jaar 2019 was de Commercial Cloud-tak goed voor een omzet van ruim 11 miljard dollar, een groei van 39 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Onder de Commercial Cloud vallen zowel de Azure-diensten als Office 365. Microsoft vermeldt niet welk aandeel beide producten in de omzet hebben.