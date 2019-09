Office 365-gebruikers kunnen OneDrive-opslag uitbreiden tot 2TB

Consumenten met een Office 365 Home- of Personal-abonnement kunnen voortaan tot 2TB-OneDrive-opslagruimte nemen. Eerder was het maximum 1TB. Het is mogelijk om de opslagruimte tegen betaling uit te breiden in stappen van 200GB.

OneDrive-directeur Omar Shahine laat in een tweet zien dat Office 365-gebruikers nu hun OneDrive-opslagruimte kunnen vergroten. Standaard krijgen gebruikers bij een Home of Personal abonnement 1TB aan ruimte, maar dat kan nu vergroot worden in stappen van 200GB tot maximaal 2TB. Iedere stap kost twee euro extra per maand, waardoor 1TB extra opslagruimte tien euro per maand extra kost.

De extra opslagruimte is alleen beschikbaar voor consumenten met een Office 365-abonnement. Een los OneDrive-abonnement is er alleen als gratis variant met 5GB opslagruimte of als betaalde variant met 100GB opslagruimte. Die variant kost 2 euro per maand, maar de opslag is niet uit te breiden.

Een Office 365 Personal-abonnement kost 7 euro per maand of 69 euro voor een heel jaar. Naast de 1TB opslagruimte geeft zo'n abonnement toegang tot Office-programma's en zestig belminuten voor Skype. De Home-variant voor maximaal zes gebruikers kost 10 euro per maand of 99 euro per jaar.

Een Personal-abonnement met 2TB aan OneDrive-ruimte kost dus 17 euro per maand, hetzelfde Home-abonnement kost 20 euro per maand. Gebruikers kunnen de extra opslagruimte per maand omhoog of omlaag bijstellen.

Microsoft is niet het eerste bedrijf dat 2TB-opslagruimte aanbiedt aan klanten; Apple en Google doen dat bijvoorbeeld ook. Bij Apple en bij Google kost dit 10 euro per maand extra. Bij Google is het overigens ook mogelijk om meer opslagruimte te kopen, tot 30TB voor 300 euro per maand.