Microsoft brengt Office 365 uit in de Mac App Store

Microsoft heeft zijn kantoorsuite Office 365 uitgebracht via de Mac App Store. Met een enkele klik kunnen Mac-gebruikers de zes programma's van de bundel downloaden. Office 365 bevat enkele op de Mac gerichte functies.

Het aanbod van Office 365 via de Mac App Store betekent dat gebruikers in een keer de Mac-versies van Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote en OneDrive kunnen installeren. Ook het updaten van de software verloopt nu via Apples softwarewinkel, aldus Microsoft en Apple.

Office 365 voor de Mac bevat onder andere ondersteuning voor de Dark Mode van macOS, Continuity Camera en OneDrive Files on Demand. Ook zijn er specifieke functies voor de touchbar van MacBook Pro's en het trackpad van Apples laptops.

Microsoft maakt al decennia Office-versie voor de Mac. In 1984 introduceerde het bedrijf al Word voor de Mac en in 1989 volgende Office voor Mac OS. De Windows-versie volgde pas later. OneNote was overigens al in de Mac App Store verkrijgbaar en Office 365 voor de Mac moet niet verward worden met Office 2019 for Mac. Office 365 werkt op basis van losse apps die regelmatig bijgewerkt worden en met betaling via abonnementen. Office 2019 for Mac is een pakket dat eenmalig betaald moet worden en na release geen feature-updates krijgt.