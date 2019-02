Microsoft maakt Office-app voor Windows 10 beschikbaar

Microsoft heeft de Office-app voor Windows 10 vrijgegeven in zijn Microsoft Store. Bij een komende update van Windows 10 installeert Microsoft de opvolger van de Mijn Office-app standaard op systemen

De Office-app is een gratis app die als hub toegang geeft tot de verschillende Office-programma's op de systemen van gebruikers en die snelle toegang biedt tot Office-documenten. Daarmee is de functionaliteit vergelijkbaar met die van de bestaande Mijn Office-app, die Microsoft al op Windows 10-systemen zet.

Microsoft heeft de Office-app echter uitgebreid en legt meer de nadruk op Office Online, de gratis op het web gebaseerde kantoorsoftwaresuite van Microsoft. Ook is er uitgebreide ondersteuning voor Office 2019 en Office 2016, terwijl My Office vooral voor Office 365-abonnementen was bedoeld en dan vooral om gebruikers in aanraking te brengen met dat betaalde aanbod.

De vernieuwde app maakt gebruik van Microsoft Search, een functie die zoeken binnen Office-apps en ‑documenten mogelijk maakt, waaronder gedeelde documenten. Voorlopig lijkt de Office-app alleen in de VS te downloaden, maar de verwachting is dat brede beschikbaarheid volgt. Hoe dan ook plaatst Microsoft deze bij een komende update op Windows 10 en ook worden nieuwe systemen met het besturingssysteem dan standaard met de applicatie geleverd, meldde Microsoft eerder.