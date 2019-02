Microsoft wil helpen zakelijke apps compatibel te maken met Windows 10

Microsoft heeft zijn Desktop App Assure-programma gestart. Daarmee kunnen Enterprise-klanten met 150 licenties of meer zonder extra kosten een Microsoft-technicus laten meehelpen om bedrijfsapplicaties compatibel te maken met Windows 10.

Microsoft wil hiermee zo veel mogelijk zakelijke gebruikers over de streep trekken naar Windows 10. Het Redmondse bedrijf stelt dat 99 procent van de applicaties al compatibel zijn met Windows 10 en Office 365 ProPlus en dat het toegewijd is aan die laatste 1 procent. Microsoft stelt dat het zelfs bereid is om aanpassingen aan Windows 10 zelf te maken als dat nodig is.

Een voorwaarde voor ondersteuning is wel dat de applicatie bedoeld is om te werken op een ondersteunde versie van Windows 10. De dienst wordt ook aangeboden voor applicaties, macro's en add-ins voor Office 365 ProPlus.

De dienst is nu beschikbaar in tien talen: Engels, Italiaans, Duits, Spaans, Frans, Japans, Koreaans, Portugees en versimpeld en traditioneel Chinees. Tweakers heeft Microsoft gevraagd of Nederlands in de toekomst ook ondersteund wordt in het kader van dit programma en op wat voor termijn ondersteuning verwacht kan worden. Ook heeft Tweakers geïnformeerd naar de tarieven voor afnemers met minder dan 150 licenties. Het bedrijf heeft nog niet geantwoord. Microsoft kondigde de dienst in 2018 aan.