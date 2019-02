KPN introduceert nieuwe mobiele abonnementen met grotere databundels

KPN vernieuwt zijn mobiele abonnementen en vergroot daarbij de databundels. Er komt een abonnement met een databundel van 100GB. In combinatie met KPN Compleet, waarbij klanten andere KPN-diensten afnemen, is die bundel 200GB.

Bij alle nieuwe abonnementen kunnen klanten kiezen voor een bundel van 150 belminuten en sms'jes, of onbeperkt bellen en sms'en. De meerprijs voor onbeperkt bellen en sms'en is twee euro per maand. Klanten kunnen maandelijks wisselen tussen de beperkte bundel en onbeperkt.

KPN biedt zes abonnementen aan, met databundels van 0 tot 100GB. Diezelfde zes bundels zijn beschikbaar als KPN Compleet-variant, waarbij klanten een andere dienst van KPN moeten afnemen naast hun mobiele abonnement. In combinatie met vast internet verdubbelen de data- en bel- en sms-bundels van de abonnementen. KPN Compleet resulteert ook in een korting van vijf euro per maand.

De nieuwe KPN-abonnementen zijn per direct beschikbaar en gelden voor nieuwe aansluitingen en verlengingen. Vorige week vrijdag verscheen de informatie over de nieuwe abonnementen al op het forum van Tweakers. Alleen het bestaan van het duurste abonnement met de 100GB-bundel was nog niet bekend. Ook de zakelijke abonnementen zijn aangepast.