Windows 10 gaat datum in Verkenner anders weergeven

Windows 10 gaat de datum van de laatste wijziging van bestanden in Verkenner anders weergeven. In plaats van de kale datum en tijd staat er bijvoorbeeld '38 minuten geleden' of 'zondag 3 uur'.

Screenshot van 'Friendly dates' in Verkenner

Op dit moment geeft Windows Verkenner de datum standaard aan als bijvoorbeeld '19-12-2018 20:24', maar dat gaat Microsoft veranderen in bijvoorbeeld '0 minuten geleden', zo blijkt uit de aankondiging van de Insiders-build 18305. De nieuwe weergave wordt de standaard en heet 'friendly dates', maar de huidige weergave blijft als optie beschikbaar.

De nieuwe weergave moet het duidelijker maken wanneer een bestand voor het laatst is gewijzigd. De functie zal zitten in de volgende Windows-versie, die momenteel bekendstaat als 19H1. De functie zit nu al in Insiders-build 18305, maar is nog niet voor alle gebruikers van die builld zichtbaar. Wanneer dat wel zo zal zijn, is onbekend.

Er zitten meer wijzigingen in de nieuwe build. Zo heeft Start een vereenvoudigde weergave na een nieuwe setup, zodat het overzichtelijker is. Ook het Instellingen-menu heeft een ander uiterlijk gekregen met een header aan de bovenkant met veelgebruikte instellingen. Daarnaast komt er een Office-app om direct toegang te krijgen tot onlangs bewerkte documenten, spreadsheets of andere bestanden. Die is gebaseerd op de layout van office.com.

Bovendien komt er een snelkoppeling om symbolen als het euroteken of kaomoji te verzenden, zoals Į\_(ツ)_/Į. Dat vereist nu nog meerdere stappen. Die zit bij de emoji onder de snelkoppeling Windows-toets en punt. De Insiders-build bevat die nieuwe functies, andere gebruikers krijgen die vermoedelijk met de 19H1-upgrade, die waarschijnlijk rond april zal verschijnen.