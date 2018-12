Facebook: Netflix en Spotify hadden toegang tot Messenger voor integratie

Netflix, Spotify en twee andere bedrijven hadden toegang tot Facebook Messenger-berichten van gebruikers voor de integratie die zij aanboden in hun apps, zo claimt Facebook. Deze week kwam naar buiten dat diverse bedrijven berichten konden lezen, schrijven en verwijderen.

Die toegang was nodig om de integratie van onder meer Netflix en Spotify in Facebook Messenger te laten functioneren, zegt het socialenetwerkbedrijf. In het geval van Netflix ging het bijvoorbeeld om een functie om een film of serie aan te bevelen bij een contact via Messenger in de Netflix-app. Om die contacten en berichten te laten zien, is toegang tot lezen en schrijven van berichten noodzakelijk.

Dat Netflix die functie had ingebouwd, blijkt uit een inmiddels verwijderde aankondiging ervan, inclusief het screenshot dat Facebook nu ook toont. Spotify had ongeveer dezelfde functie in zijn app zitten, claimt Facebook. Daarvan is geen aankondiging te vinden. Dat geldt ook voor Dropbox, die gebruikerslinks naar mappen liet delen. De aankondiging van Royal Bank of Canada uit 2013 is wel online te vinden.

Er ontstond deze week ophef, toen The New York Times schreef dat onder meer Netflix en Spotify toegang hadden gehad tot privéberichten op Facebook Messenger. Het socialenetwerkbedrijf schrijft dat alle functies publiekelijk waren besproken en inmiddels al enkele jaren niet meer werken. Het is onbekend of gebruikers doorhadden hoeveel toegang zij Netflix, Spotify, Dropbox en de Canadese bank gaven bij gebruik van de apps.