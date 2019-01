Spotify verwijdert optie om abonnement te betalen via App Store op iOS

Spotify heeft de mogelijkheid verwijderd om via de App Store op iOS een abonnement te nemen en af te rekenen. Daarmee volgt het bedrijf Netflix, dat vorige week aankondigde die optie te gaan verwijderen.

Bestaande abonnementen blijven wel lopen via het systeem van in-app aankopen in de App Store, meldt Spotify. Voor bestaande klanten verandert er niets. Nieuwe klanten kunnen niet langer een abonnement afsluiten via de iOS-app. Die optie was drie euro per maand duurder, omdat Apple van de betalingen via de App Store dertig procent inhoudt. Na een jaar gaat dat percentage naar vijftien.

Spotify noemt dat ook als reden voor het stoppen met het aanbieden van de mogelijkheid. "Apple bracht boven op het standaardtarief extra kosten in rekening, dus hebben we besloten om niet meer met tussenpersonen te werken, zodat jij goedkoper uit bent."

De app geeft op het tabblad Premium in de gratis versie nu de melding dat 'Premium niet vanuit deze app kan worden aangeschaft'. Gebruikers kunnen Premium of Family vervolgens aanschaffen op het web, maar daar zit geen link voor in de app.

Het is onbekend wanneer de optie precies is verdwenen, want Spotify heeft de wijziging niet in de changelog van zijn iOS-app gezet. De recentste versie bevat optimalisaties voor de iPhone XS Max, die in september uitkwam. Netflix deed onlangs hetzelfde en biedt ook niet langer de mogelijkheid om via de App Store abonnementen af te sluiten. Veel bedrijven hekelen de monopoliepositie van Apple op iOS-apps en bijbehorende inkomsten, waardoor het tarief op dertig procent blijft. Op platforms zonder monopolie, zoals games, zijn er alternatieven gekomen waar ontwikkelaars van games procentueel minder hoeven af te staan, zoals tien procent bij Discord en twaalf procent bij Epic.