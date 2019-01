Devil May Cry 5 krijgt nieuwe demo voor PlayStation 4 en Xbox One op 7 februari

Op 7 februari komt er een nieuwe demo uit voor Devil May Cry 5. Vanaf die datum is het beschikbaar voor de PlayStation 4 en Xbox One. Er bestond al een demo, maar deze was exclusief voor de Xbox One. In hoeverre de nieuwe versie gaat verschillen van de vorige, is niet bekend.

Capcom meldt via de officile Devil May Cry 5-Twitterpagina dat de oude demo niet langer gedownload kan worden. Xbox One-gebruikers die de demo hebben opgeslagen op hun console, kunnen deze wel nog steeds spelen.

De ontwikkelaar meldt dat de demo 'nieuw' is. Of dat betekent dat hij nieuwe inhoud bevat of dat het een uitgebreidere versie is van de vorige demo, is niet duidelijk. De oude versie bevat een enkel level met een bossfight aan het einde daarvan. De speler controleert Nero, een van de hoofdpersonages uit Devil May Cry 4, en heeft toegang tot vier wapens.

Devil May Cry 5 komt op 8 maart uit voor de PlayStation 4, de Xbox One en Windows. Het is een vervolg op Devil May Cry 4, dat in 2008 verscheen. Dit was overigens niet het laatste Devil May Cry-spel dat in de afgelopen jaren is uitgekomen. In 2013 verscheen er een spin-offspel, DmC: Devil May Cry. Dit is ontwikkeld door Ninja Theorie, dat onder andere bekend is van Hellblade: Senua's Sacrifice en Heavenly Sword.