Devil May Cry komt in zomer uit voor Nintendo Switch

Capcom gaat het eerste deel van Devil May Cry uit 2001 in de zomer van dit jaar uitbrengen voor de Nintendo Switch. Het gaat niet om een bundel met andere delen uit de serie, zoals die voor de pc en andere consoles al uitkwam.

Capcom heeft in een kort bericht op Twitter verder geen nadere informatie bekendgemaakt, zoals een exacte releasedatum of een prijs. Ook is onduidelijk of een aparte studio aan de port voor de Nintendo Switch werkt, of dat dit intern bij Capcom gebeurt.

Dat Capcom alleen het eerste deel voor de Switch uitbrengt is opvallend, omdat op de pc, PlayStation 4 en Xbox One sinds vorig jaar de Devil May Cry HD Collection beschikbaar is. Dat is een bundel van de eerste drie games uit de serie. In 2012 kwam een dergelijke bundel ook al uit voor de PlayStation 3 en Xbox 360. In maart dit jaar kwam de nieuwste titel in de serie uit, Devil May Cry 5, al is deze game niet beschikbaar voor de Nintendo Switch.

Nu er voor het eerst een Devil May Cry-titel voor de Switch uitkomt, kan dat betekenen dat personages uit de gamereeks gaan verschijnen in Super Smash Bros. Ultimate. Hideaki Itsuno, de leidende figuur achter Devil May Cry 5, werd daar in februari over bevraagd door VG247. Hij gaf aan dat Devil May Cry nog nooit op een Nintendo-platform is uitgebracht en dat het voor de hand ligt dat dat eerst gebeurt voordat personages zoals Dante in het Nintendo-vechtspel verschijnen.