Android Auto krijgt nieuwe interface en donker thema

Google geeft Android Auto in de zomer een verbeterde interface met nieuwe functies. Het besturingssysteem voor infotainmentsystemen in auto's wordt volgens Google eenvoudiger in het gebruik en krijgt ook een donker thema dat rustiger is voor de ogen.

De interface van Android Auto 2019 ziet er veel gelikter uit dan het huidige bedieningspaneel dat intussen wat verouderd oogt. De opgefriste look van Android Auto 2019 omvat een donker thema, nieuwe lettertypes die volgens Google beter leesbaar zijn en knoppen die qua uiterlijk nauwer aansluiten bij de interface van Android Pie.

Ook kan de nieuwe versie van Android Auto beter gebruikmaken van het beeldformaat van grote schermen. Er wordt dan extra informatie weergegeven zoals de volgende afslagen, knoppen om de muziek te bedienen of het actieve telefoongesprek.

Verder zijn in de nieuwe interface minder handelingen nodig om bepaalde functies te bereiken. Zo kan de gebruiker via één scherm bijvoorbeeld navigatieaanwijzingen opvragen, een podcast terugspoelen en een telefoongesprek aannemen. Android Auto 2019 omvat ook een nieuw notificatiecentrum dat een overzicht geeft van recente oproepen, berichtjes en andere meldingen. Met één tap kan de gebruiker vanuit dit centrum snel iemand terugbellen of een bericht terugsturen.

Android Auto 2019 komt 'later deze zomer' uit voor alle wagens die het besturingssysteem ondersteunen. Dat zijn volgens Google intussen meer dan vijfhonderd modellen van ruim vijftig fabrikanten. Android Auto is in Nederland en België officieel nog niet beschikbaar, maar kan al wel gebruikt worden door het op een smartphone te installeren via een site als APK Mirror.