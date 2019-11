Google maakt Android Auto for Phone Screens-app beschikbaar

Google komt met een Android Auto for Phone Screens-app. De app is een tijdelijke oplossing voor gebruikers die problemen hebben met de Auto-functionaliteit in Android 10. De app is in de Play Store beschikbaar en is daarnaast te downloaden als apk-bestand.

Google heeft Android Auto volledig geïntegreerd in de laatste versie van zijn mobiele besturingssysteem, Android 10. Enkele gebruikers melden problemen te hebben met de vernieuwde Android Auto-functionaliteit, schrijft The Verge. De oude versie van Android Auto had namelijk een eigen interface op smartphones, maar met Android 10 verdwijnt die. Gebruikers met oudere auto's kunnen hierdoor geen gebruikmaken van de geïntegreerde Auto-functionaliteit in Android 10.

Voor deze gebruikers komt Google met de Android Auto for Phone Screens-app. Google zou in eerste instantie met een rijmodus voor de Google Assistent komen, maar de ontwikkeling van deze functie liep vertraging op. Deze functionaliteit moest in de zomer uitkomen, maar heeft nu geen concrete releasedatum. De Assistant Driving Mode zou alle bovenstaande problemen moeten oplossen. Google heeft aan The Verge bevestigd dat de Android Auto for Phone Screens-app dan ook een tijdelijke oplossing is. Gebruikers kunnen eventueel ook gebruikmaken van Google Maps; deze app heeft tegenwoordig een volwaardige rijmodus.

De Android Auto for Phone Screens-app is inmiddels beschikbaar in de Play Store. Gebruikers kunnen de app sideloaden door een apk-bestand te downloaden. Dit kan via APK Mirror. De app lijkt alleen te werken op apparaten met Android 10, aangezien smartphones met een oudere Android-versie de 'normale' Auto-app kunnen gebruiken.