Just Dance 2020 is volgens Ubisoft 'allerlaatste Nintendo Wii-release'

Ubisoft heeft versie 2020 van zijn dansgame-franchise Just Dance uitgebracht voor vier verschillende platformen. De versie voor de Nintendo Wii is volgens de ontwikkelaar de allerlaatste game die nog voor de Wii-console verschijnt.

Bijna dertien jaar na de introductie van de Nintendo Wii en ruim vijftienhonderd uitgebrachte titels voor de console later, is Just Dance 2020 de allerlaatste Wii-game die nog verschijnt, zo claimt Ubisoft. Waar deze uitspraak op gebaseerd is, vertelt de ontwikkelaar er niet bij en ook de woordvoerder van het bedrijf moest Tweakers het antwoord voorlopig schuldig blijven.

"Eigenlijk is het heel eenvoudig", reageert gamejournalist Ronald Meeus desgevraagd. "De laatste Wii-titel die vóór Just Dance 2020 is uitgebracht, was volgens mij Just Dance 2019 van een jaar geleden. In de praktijk ontwikkelde dus alleen Ubisoft nog spellen voor deze console, en daar komt met deze titel nu kennelijk ook een eind aan." Opvallend is verder dat Just Dance 2020 niet voor de Wii U verschijnt; Just Dance 2019 verscheen nog wel voor die console.

Just Dance 2020 bevat veertig nieuwe hits van artiesten als Billie Eilish, Ariana Grande en K3, en via de betaalde streamingdienst Just Dance Unlimited zijn ruim vijfhonderd extra nummers toegankelijk. Een compleet nieuwe functie voor Just Dance 2020 is de All Stars Modus met 'de leukste nummers' uit voorgaande edities en de mogelijkheid om een extra song vrij te spelen.

Behalve voor de Wii verschijnt Just Dance 2020 ook voor de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. Vanaf 19 november is het spel tevens beschikbaar via Google Stadia.