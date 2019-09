Ontwikkelaar zet hack voor Nintendo Wii Mini online

Een ontwikkelaar heeft een hack voor de Wii Mini online gezet. De Wii Mini heeft geen internet en geen sd-kaartslot, waardoor eerdere Wii-hacks niet werkten. De nieuwe hack werkt via een kwetsbaarheid in bluetooth.

De exploit heet Bluebomb en staat op GitHub. Het installeren van de exploit vereist een Linux-machine, blijkt uit de beschrijving. De hack maakt misbruik van een verouderde functie in BlueZ en een kwetsbaarheid in de Broadcom-chip die in de Wii Mini zit voor bluetooth. Die bluetooth-verbinding is nodig voor de WiiMotes en gebruikers moeten die dus loskoppelen.

De hack maakt het mogelijk om Homebrew Channel op de Wii Mini te zetten, waardoor gebruikers door andere gebruikers gemaakte software kunnen draaien. De Wii Mini was tot nu toe niet gekraakt. Nintendo bracht de console in maart 2013 uit in de Benelux. Het is een kleine variant van de in 2006 verschenen Wii, waarbij Nintendo onder meer wifi en het sd-kaartslot heeft verwijderd.