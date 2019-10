Nintendo brengt Brain Training voor de Switch in januari uit in Europa

Nintendo brengt begin volgend jaar een nieuwe Brain Training-game naar de Switch. Het bedrijf heeft daarnaast een webpagina voor de game online gezet. De game komt op 3 januari uit in Europa. Fysieke kopieën van de game worden geleverd met een stylus.

Nintendo kondigde in september al een nieuwe Dr Kawashima's Brain Training-game aan voor de Switch. Destijds werd echter alleen een release voor Japan bekendgemaakt. Nu heeft Nintendo officieel bevestigd dat de game naar Europa komt en heeft het bedrijf een Engelstalige gameplayvideo online gezet.

In de video wordt verduidelijkt hoe de game gebruik zal maken van de Nintendo Switch-hardware. Zo wordt een wiskunde-onderdeel getoond waarin een speler razendsnel optelsommen oplost met een stylus, die standaard met fysieke kopieën van het spel wordt geleverd. Ook maakt de game gebruik van de ir-camera, die in de rechter Joy Con-joystick zit verwerkt, met een steen-papier-schaar-minigame.

Er is daarnaast een multiplayer-modus waarin twee spelers onder andere vogels en blokken kunnen tellen door herhaaldelijk een knop in te drukken. Het spel bevat verder een minigame waarin spelers anagrammen moet oplossen en is er een sudoku-spel aanwezig. Aangezien het spel veel gebruik lijkt te maken van de losse Joy Con-controllers, lijkt dit geen spel dat goed zal werken op de Nintendo Switch Lite. Het spel ondersteunt de compacte Switch-variant wel, maar voor enkele oefeningen zijn losse Joy Con's nodig.

Nintendo heeft inmiddels een webpagina voor de game online gezet, en verduidelijkt daarop enkele nieuwe features. Zo heeft de game een online leaderboard. Ook zal het spel, zoals gewoonlijk, de 'hersenleeftijd' van spelers uitrekenen.

Dr Kawashima's Brain Training is een vrij succesvolle Nintendo-franchise; op het moment van schrijven zijn er volgens Nintendo 19,1 miljoen exemplaren van het originele DS-spel verkocht. Hiermee staat het spel op plek vier van de meest verkochte DS-spellen. Enkel New Super Mario Bros, Mario Kart DS en Nintendogs zijn vaker verkocht.

De game wordt vanaf 3 januari zowel fysiek als digitaal verkocht in Europa. De fysieke variant is naar verwachting iets duurder, maar wordt geleverd met een stylus. De digitale editie heeft deze stylus uiteraard niet. Het is nog onbekend of Nintendo de stylus los gaat verkopen.

Nintendo maakt vooralsnog niks bekend over een release in de Verenigde Staten. In 2015 kreeg het Amerikaanse bedrijf achter de Jungle Rangers-game een klacht van de Federal Trade Commission over het aanbieden van educatieve software, waarbij het bedrijf claimde dat gebruik van die software onder andere moest leiden tot betere schoolprestaties en concentratie. Mogelijk is dit een reden voor Nintendo om de game niet in de VS uit te brengen, hoewel het bedrijf bij de release van de originele DS-game al weigerde te beweren dat het spelen ervan moet leiden tot een beter geheugen.