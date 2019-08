Ubisoft komt in China met Rabbids-partygame voor Nintendo Switch

Ubisoft heeft in China de game Rabbids: Adventure Party aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het lijkt te gaan om een game die alleen in China uitkomt. Nintendo brengt zijn console dit jaar uit in dat land.

Details en een filmpje over de game staan op een Chinees blog van Ubisoft. De game zelf speelt zich ook af in China en is gemaakt door Ubisoft Chengdu Studio. Volgens de omschrijving is de spelwereld geïnspireerd door Chinese traditionele literatuur. De partygame kan met verschillende spelers tegelijk op één scherm worden gespeeld.

Ubisoft heeft geen internationale aankondiging gedaan van het spel. Rabbids: Adventure Party lijkt dan ook alleen in China uit te komen. Nintendo brengt daar dit jaar zijn Switch voor het eerst uit. Consoles zijn in China aan strenge regels gebonden. Tussen 2000 en 2015 was er een totaalverbod op de levering van gameconsoles, omdat de overheid deze als potentieel schadelijk zag.

In 2017 bracht Ubisoft de game Mario + Rabbids Kingdom Battle uit voor de Nintendo Switch. Dat spel werd positief ontvangen en kreeg ook een uitbreiding, maar nieuwe Rabbids-games zijn verder nog niet aangekondigd voor de Switch.