Nintendo Switch is vanaf 10 december beschikbaar in China

Nintendo gaat de Switch-console op 10 december uitbrengen in China. Daartoe heeft het Japanse gamebedrijf een overeenkomst gesloten met het Chinese Tencent. De Switch gaat in China voor grofweg een vergelijkbaar bedrag over de toonbank als in de rest van de wereld.

Nintendo meldt dat de Switch voor 2099 yuan uitkomt op de Chinese markt, omgerekend is dat een kleine 270 euro. Deze versie betreft de vernieuwde editie met een langere accuduur en wordt geleverd met het een voorgeïnstalleerde trial-versie van New Super Mario Bros. U Deluxe Edition, zo laat Tencent weten. Volgens deze Chinese techgigant zijn er ook voorbereidingen gaande om de Nintendo Switch Lite in China te introduceren, al is nog niet duidelijk wanneer die release plaatsvindt.

Tijdens een persconferentie in Shanghai gaven beide bedrijven aan dat in de komende weken Mario-gerelateerde games beschikbaar komen voor Chinese gebruikers van de Switch. Op 10 december komt New Super Mario Bros. U Deluxe Edition als eerste uit, waarna Mario Kart 8 Deluxe Edition en Super Mario Odyssey in de weken daarna volgen. Tencent zegt dat ook de release van de volgende games wordt voorbereid: Mario Tennis Aces, Super Mario Party, Kirby Star Allies, Yoshi's Crafted World, meerdere Pokémon-games en The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Het bedrijf spreekt de hoop uit dat Chinese ontwikkelaars ook content voor de Switch gaan maken.

Door de Nintendo Switch officieel uit te brengen in China, zal Nintendo onder meer hopen dat het de grijze import van de console kan laten verminderen. Analist Daniel Ahmad van onderzoeksbedrijf Niko zegt tegen Bloomberg dat bijna tien procent van de wereldwijde Switch-verkopen van de Aziatisch markt komt, exclusief Japan, waarbij China een flink aandeel heeft via de grijze markt. Volgens hem is er in China veel vraag naar de Switch-hardware en -software.

Ondanks de kennelijke vraag naar de Nintendo Switch en het feit dat de Chinese markt in potentie een enorme inkomstenbron is, zal het succes van de Switch ook sterk afhangen van hoeveel games in de komende tijd door de Chinese overheid goedgekeurd gaan worden. Daarnaast kunnen smartphones een zeer geduchte concurrent blijken, aangezien de telefoons in China erg populair zijn om op te spelen.