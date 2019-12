Genius wil schadevergoeding van Google wegens kopiëren songteksten

Songtekstwebsite Genius klaagt zowel Google als dienst partner LyricFind aan, omdat Google songteksten van het platform van Genius zou kopiëren. Dat zou tot minder verkeer naar Genius hebben geleid en de website wil daarom een schadevergoeding van beide partijen.

Uit de aanklacht blijkt dat Genius vindt dat Google en LyricFind ieder aansprakelijk zijn voor een bedrag van tenminste 50 miljoen dollar. Ook wil Genius bereiken dat de Google en LyricFind niet langer doorgaan met wat de songtekstwebsite omschrijft als 'onethische en oneerlijke concurrentiebeperkende handelingen'. Genius stelt dat LyricFind de songteksten van webpagina's van Genius heeft gehaald, waarna Google daar gebruik van maakt door de teksten weer te geven in speciale boxen in de zoekresultaten van zijn zoekmachine.

Volgens het platform is er duidelijk bewijs van het handelen van Google. Genius beschrijft hoe het in 2016 is begonnen met het invoegen van een 'digitaal watermerk' in bepaalde songteksten op zijn website. Dat betrof simpelweg het variëren in het toepassen van gebogen en rechte apostrof-tekens. Dat leidde tot de tekst 'red handed' in Morse-code, ofwel Engels voor 'op heterdaad'. Genius heeft Google in mei 2017 voor het eerst gewezen op de aanwezigheid van het watermerk in een songtekstweergave op Google.

Genius stelt op basis van dit watermerk dat er bijvoorbeeld tussen oktober en december vorig jaar in totaal 301 liedjes voorzien zijn van deze watermerken en Google zou 90 procent daarvan, of 271 liedjes, in zijn zoekresultaten hebben weergegeven. Van die 271 songteksten had 43 procent een duidelijk bewijs van een overeenkomstig watermerk, zegt Genius.

De website heeft Google meerdere keren hierop aangesproken. Google verdedigde zich in april door te zeggen dat de teksten worden verkregen via meerdere licentiehouders en niet via scrapen. In juni kwam Genius naar buiten met zijn aantijgingen, waarna Google zijn standpunt herhaalde in een blogbericht. Ook LyricFind kwam al snel met een reactie; het bedrijf stelde dat alle voorbeelden ook beschikbaar waren op andere songtekstwebsites en diensten en dat het wellicht teksten van Genius via een andere locatie heeft verzameld.

Het is nog maar de vraag of Genius heel veel kans maakt in deze zaak, omdat het bedrijf zich niet op auteursrechten kan beroepen. Deze website heeft de transcripties van liedjes niet in eigendom en zal zich voornamelijk beroepen op een bepaling waarin het scrapen van teksten van zijn website niet mag.