Instagram: embedden van foto betekent niet automatisch voldoen aan auteursrecht

Instagram zegt dat foto's die via een embed op sites worden geplaatst niet automatisch voldoen aan het auteursrecht. De embed-api valt niet onder de sublicenties die het bedrijf afgeeft voor het rechtmatig delen van foto's, zegt moederbedrijf Facebook.

In theorie is het daarmee noodzakelijk dat websitebeheerders eerst toestemming vragen aan een Instagram-gebruiker voor ze diens foto embedden op een site. Beheerders die dat niet doen schenden daarmee mogelijk het auteursrecht van de poster.

Instagrams moederbedrijf Facebook zegt in een e-mail aan Ars Technica dat het de rechten niet automatisch meegeeft bij een embed. Gebruikers geven het auteursrecht op hun foto's automatisch aan Instagram bij het uploaden. Tot nu toe gaf Instagram embedders impliciet akkoord op het auteursrecht als ze een foto embedden via de api, maar nu verklaart het bedrijf dat dat niet het geval is.

"Onze algemene voorwaarden geven ons het recht een sublicentie te verlenen, maar die verlenen we niet voor onze embed-api's", schrijft Instagram in de verklaring. "Ons beleid stelt dat derde partijen de benodigde rechten moeten krijgen van de auteursrechthebbenden. Daar hoort ook bij dat ze een licentie moeten hebben om de content te delen als dat nodig is volgens de wet."

De verklaring volgt na twee verschillende rechtszaken die fotografen hadden aangespannen tegen media. In april spande fotograaf Stephanie Sinclair een zaak aan tegen Mashable. Mashable had een foto van de fotograaf geëmbed bij een artikel. Sinclair stelde dat de site daarmee haar auteursrecht schond, maar de rechter ging daar niet in mee.

Een tweede rechtszaak van fotograaf Elliot McGucken tegen tijdschrift Newsweek draaide om hetzelfde. Daarvan zei een rechter eerder deze week echter dat Instagrams algemene voorwaarden het embedden van een foto zomaar toelieten.