Gegevens van onbekend aantal Porsche-kopers is gestolen van usb-stick

Gegevens van klanten die tussen 2009 en 2017 in Nederland een Porsche hebben gekocht zijn gestolen. Het gaat om naw-gegevens en facturatiegegevens, die op een usb-stick stonden. Het is niet bekend om hoeveel slachtoffers het gaat.

De gegevens zijn gestolen bij Pon Porsche Nederland, de Nederlandse Porsche-verkoper. Pon Porsche waarschuwt klanten van het datalek in een e-mail die inmiddels verschillende tweakers hebben ontvangen.

De gegevens stonden volgens de e-mail op een usb-stick die fysiek is gestolen bij een vestiging. Het gaat om factuurgegevens van klanten die tussen 2009 en 2017 een Porsche hebben gekocht. Op de usb-stick stonden namen en adressen, e-mailadressen, en 'facturatiegegevens'.

Het is niet duidelijk of er ook rekeninggegevens of data van rijbewijzen op de stick stonden. Porsche was niet bereikbaar voor commentaar, maar zegt tegen RTV Utrecht geen antwoord te willen geven op vragen 'uit oogpunt van de klantrelatie'.

Het is daarom ook niet duidelijk of de usb-stick was versleuteld, of hoeveel klanten er precies getroffen zijn door het datalek. Porsche zegt melding te hebben gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat verplicht is bij een datalek. Ook heeft het bedrijf aangifte gedaan bij de politie.

Porsche zegt dat het alle getroffen klanten heeft geïnformeerd. Het bedrijf waarschuwt de klanten alert te zijn op phishing.