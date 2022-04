Porsche wil vanaf 2024 raceauto-accu's met siliciumanode produceren

Porsche heeft samen met een Duitse accufabrikant een joint venture opgericht om vanaf 2024 accu's met siliciumanodes voor elektrische auto's te produceren. Deze lithium-ionaccu's hebben een grotere energiedichtheid dan de gebruikelijke accu's met grafietanodes.

Met de Weissach Development Centre-fabriek mikt Porsche op een jaarlijkse capaciteit van 100MWh, schrijft onder meer Autocar. Dat moet genoeg zijn om duizend EV's te kunnen voorzien van accu's. Porsche wil de accu's niet gebruiken voor de 'reguliere' sportauto's als de 911, maar gaat de accu's inzetten voor raceauto's en 'high performance'-versies van straatauto's.

De siliciumanode-accu's hebben als voordeel dat ze een grotere energiedichtheid hebben dan de gebruikelijke grafietanode-accu's, Daarnaast kunnen ze sneller opladen, zowel aan de stekker als via regeneratief remmen, en zijn ze beter bestand tegen hogere temperaturen.

Tegen Welt am Sonntag zegt Porsches CEO Oliver Blume dat de siliciumanode-accu's een veertig procent grotere energiedichtheid moeten krijgen en in minder dan een kwartier opgeladen kunnen worden. Ter vergelijking: de Porsche Taycan kan binnen 22,5 minuut van 5 tot 80 procent opladen. In de praktijk zou die grotere energiedichtheid kunnen betekenen dat de actieradius honderd kilometer groter wordt 'met hetzelfde gewicht'. Hierbij geeft Porsche geen details over de accucapaciteiten.

Porsche waarschuwt wel volgens Autoblog dat deze accu's niet geschikt zijn voor mainstreamgebruik. De siliciumanode-accu's zijn niet goed bestand tegen temperaturen onder het vriespunt en zijn niet ontworpen om jaren gebruikt te worden, zegt de fabrikant. Deze problemen zouden weinig tot geen rol spelen bij raceauto's. Mochten de accu's succesvol zijn, dan zouden andere fabrikanten binnen Porsches moederbedrijf Volkswagen Groep de accu's ook kunnen gebruiken, zoals Bugatti en Lamborghini.

Voor de accufabriek heeft Porsche de joint venture Cellforce opgericht met het Duitse bedrijf Custom Cells. Porsche krijgt met de deal 83,75 procent van Cellforce in handen, Custom Cells krijgt de rest. De Duitse autofabrikant investeert tientallen miljoenen euro's in Cellforce, Duitse overheden investeren 60 miljoen euro. In ruil daarvoor komt de fabriek in Zuid-Duitsland.