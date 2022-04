Android installeert automatisch corona-tracingapp bij Amerikaanse gebruikers

Amerikaanse gebruikers in de staat Massachusetts zeggen dat Android automatisch de corona-tracingapp MassNotify heeft geïnstalleerd. Google bevestigt dat de app automatisch wordt verspreid via de Play Store en dat het hier samen met de overheid aan heeft gewerkt.

Het gaat om de MassNotify-app, die net als andere corona-tracingapps gebruikmaakt van Googles Exposure Notifications-framework. Volgens 9to5Google gaat het hierbij echter om de Express-variant van dit framework, waarbij overheden geen app hoeven te ontwikkelen, maar bepaalde informatie aan Google moeten geven. Het gaat om bestanden die aangeven wanneer notificaties getriggerd moeten worden, en wat de gebruiker moet doen na het ontvangen van een notificatie, logo's en teksten. Deze Express-werkwijze moet overheden sneller corona-tracingapps laten opzetten.

Daarmee is MassNotify geen 'traditionele', losse corona-tracingapp zoals de Belgische en Nederlandse corona-tracingapps, maar werkt deze binnen het Exposure Notifications-systeem in de instellingen van de smartphone. Gebruikers krijgen daarom geen MassNotify-app te zien in bijvoorbeeld het thuisscherm van de smartphone. De app is dan ook niet eenvoudig te verwijderen net als andere apps, gebruikers moeten hiervoor naar de Play Store-pagina van de app navigeren om deze hier te kunnen verwijderen. De app is ook binnen de Exposure Notifications-instellingen te verwijderen.

Normaliter moet die app pas gedownload worden als gebruikers hier via het Covid-19 Exposure Notification-programma toestemming voor geven, merkt een Reddit-gebruiker op. Meerdere gebruikers reageren dat zij hier echter geen toestemming voor hebben gegeven en dat die app alsnog geïnstalleerd is. Ook op de Play Store-pagina geven gebruikers aan dat ze geen toestemming hebben gegeven voor het installeren van de app.

Tegen onder meer 9to5Google geeft Google aan dat het voor de functionaliteit heeft samengewerkt met het ministerie van Gezondheid van Massachusetts. "De functionaliteit is ingebouwd in de instellingen van de smartphone en wordt automatisch gedistribueerd via de Google Play Store, zodat gebruikers geen losse app hoeven te downloaden", schrijft het bedrijf. Google benadrukt dat gebruikers zelf eerst toestemming moeten geven voordat de functionaliteit van MassNotify geactiveerd wordt en informatie wordt gedeeld. Alleen het feit dat de app geïnstalleerd is, betekent dus niet dat hij meteen actief is.