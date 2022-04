KPN heeft drie miljoen huishoudens aangesloten op glasvezel

KPN heeft op maandag het drie miljoenste huis aangesloten op glasvezel. In heel Nederland hebben volgens KPN 3,9 miljoen huishoudens een glasvezelaansluiting. Daarmee heeft driekwart van alle huishoudens met glasvezel een KPN-glasvezelaansluiting.

Het telecombedrijf zegt meer dan negenduizend huishoudens per week aan te sluiten op glasvezel in honderd gebieden. Medio juni had het bedrijf de tweehonderdduizendste aansluiting van 2021 bereikt. KPN wil dit tempo in 'de komende periode' op gaan voeren. De drie miljoenste aansluiting is in Zwolle aangelegd.

KPN herhaalt de plannen om de komende vijf jaar nog ruim drie miljoen aansluitingen te willen realiseren. Hiervoor heeft het meerdere projecten lopen, zoals Glaspoort, een joint venture van KPN en pensioenbeheerder APG om de komende jaren 975.000 glasvezelverbindingen aan te leggen. Het gaat hierbij om 225.000 aansluitingen op bedrijventerreinen, met de resterende 750.000 aansluitingen mikt Glaspoort voornamelijk op dorpen en kleine kernen. In de gemeente Rotterdam zijn er plannen voor 285.000 glasvezelaansluitingen.

De provider claimt dat in 2026 'bijna iedereen in Nederland' een glasvezelaansluiting heeft. Eerder in juni zei het bedrijf nog dat over vijf jaar 'ongeveer tachtig procent' van de Nederlandse huishoudens een glasvezelaansluiting moet hebben. Als het gaat om glasvezeldekking lijkt KPN ook de cijfers van andere glasvezelproviders mee te nemen.