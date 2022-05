KPN gaat in Rotterdam 285.000 woningen aansluiten op glasvezel in vijf jaar

De gemeente Rotterdam is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met KPN voor het aanleggen van glasvezel bij 285.000 woningen en bedrijven. Dat moet in de komende vijf jaar gebeuren. Na de zomer begint dat in Centrum-Oost en Delfshaven.

Door de samenwerking werkt de gemeente Rotterdam actief mee met het verstrekken van vergunningen en ook wordt er gekeken of het aanleggen van glasvezel gecombineerd kan worden met bestaande werkzaamheden, om overlast voor inwoners te minimaliseren.

KPN noemt enkel de twee gebieden waar het na de zomer begint met de aanleg van zijn glasvezelnetwerk, andere regio's volgen later, maar details daarover zijn er nog niet. Het plan voorziet in 285.000 aansluitingen in 2025.

KPN heeft naar eigen zeggen in Nederland al zo'n 2,5 miljoen glasvezelaansluitingen en heeft de ambitie om daar in een jaar nog een miljoen aansluitingen aan toe te voegen. De provider is dit jaar ook begonnen met het aanleggen van glasvezelaansluitingen in Amsterdam en Maastricht. De aanleg van KPN's glasvezelnetwerk is te volgen via een kaart.