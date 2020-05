Wetswijziging zet deur open voor ACM om isp's te dwingen netwerk open te stellen

De Nederlandse Tweede Kamer heeft een wetswijziging aangenomen, waardoor toezichthouder ACM providers kan dwingen om het netwerk open te stellen voor concurrenten. Dat kan nu alleen als bij providers een 'aanmerkelijke marktmacht' kan worden aangetoond, wat niet eenvoudig is.

De Tweede Kamer heeft de wetswijziging donderdag aangenomen. De wetswijziging regelt dat de ACM voortaan providers kan opleggen om een netwerk open te stellen als er grote belemmeringen zijn voor concurrenten om eigen infrastructuur aan te leggen. Omdat het aanleggen van eigen infrastructuur tijdrovend en duur is, is dat in veel gevallen zo. Daarbij maakt het niet uit of gebruikers kunnen kiezen uit meerdere netwerken. "Indien er verscheidene netwerken zijn, kunnen in beginsel dezelfde verplichtingen tegelijkertijd aan alle aanbieders van die netwerken en aan andere rechthebbenden op de relevante kabels worden opgelegd", zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in een toelichting op de wijziging. Zij wilde in maart al dat haar wetsvoorstel er snel door zou komen.

De ACM is blij met de wijziging. "De ACM ziet de voorgestelde uitbreiding van de bevoegdheden op dit gebied als een positieve ontwikkeling, die bijdraagt aan beter werkende markten, lagere prijzen, meer innovatie en betere dienstverlening voor mensen en bedrijven", aldus de toezichthouder.

KPN en VodafoneZiggo hoeven hun netwerken momenteel niet open te stellen. Dat komt door een uitspraak van het College van beroep voor het bedrijfsleven, die oordeelde dat ACM niet had bewezen dat KPN en Ziggo gezamenlijk aanmerkelijke marktmacht hebben. Omdat het College van Beroep voor het bedrijfsleven de hoogste rechter is voor economisch bestuursrecht, is tegen dat oordeel geen beroep of cassatie mogelijk. Tweakers publiceerde in maart een achtergrondartikel over het besluit waarbij een streep door het openstellen van de netwerken werd gezet.